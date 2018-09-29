تجمهر أهالى جزيرة الوراق للتضامن مع ذويهم المحبوسين

29 سبتمبر 2018 - 12:01 م

تجمهر العشرات من أهالى جزيرة الوراق بجوار صباح اليوم، لتنظيم وقفة تضامنية مع أبناء الجزيرة الذين تم حبسهم فى يونيو الماضى على خلفية تنظيمهم وقفات احتجاجية لاعتراضهم على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

والتزم الأهالى بالوقوف أمام المعدية صامتين، من أجل المساندة والتضامن مع أبنائهم المتواجدين داخل الحبس.

جدير بالذكر تستأنف محكمة طوارئ أمن الدولة اليوم محاكمة 22 متهما بالتظاهر والتجمهر فى الجزيرة للاطلاع.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين من أهالي جزيرة الوراق، ارتكبوا جرائم التجمهر والتظاهر بدون ترخيص، في يونيو الماضي، اعتراضًا على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

ونظم الأهالى قبل ذلك وقفات فى أوقات سابقة للتضامن مع ذويهم المحبوسين، ورفعوا لافتات كتب عليها "هعيش فيها وهموت فيها، وسيبوا اخواتنا المحبوسين، والمحبوسين مظلومين ، بندافع عن حقنا فى الحياة".





شاهد الصور..









