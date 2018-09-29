بشرى سارة للطلاب بشأن التأمين الصحى

29 سبتمبر 2018 - 12:24 م

أكد الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، وعضو لجنة وضع قانون التأمين الصحي، أن قانون التأمين الصحي على طلبة المدارس والأطفال كان موجودًا في السابق ويقدم خدمة جيدة وباشتراكات قليلة وكثير من الطلبة كانوا يجرون عمليات قلب وزرع قوقعة على مستوى عالي على نفقة التأمين الصحي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي"، اليوم السبت أنه سيدخل التأمين الصحى على الطلاب ضمن التأمين الصحي الشامل على كل المواطنين، لافتا إلى أنه كان خطوة مهمة جدًا لعلاج طلبة المدارس والمحافظة على صحتهم .

وعن شكاوى المواطنين من تأخر إجراءات التأمين الصحي، أوضح أن التأمين الصحي والعلاج يحتاج موارد وكانت الموارد من اشتراك الطلبة وهو بسيط، ولتلافى هذه المشكلة تم إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل.