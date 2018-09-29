مصر تتصدر بالعدد وليس الجودة فى "أفضل جامعات 2019"

29 سبتمبر 2018 - 12:29 م

كشف المؤشر العالمي لترتيب أفضل الجامعات في العالم لعام 2019، والذي أصدرته مجلة "تايمز هاير إديوكيشن" البريطانية، عدة مفاجآت عن ترتيب بعض الدول العربية والعالمية وما وصلت إليه في مجال التعليم.

ويدرس التصنيف العالمي لأفضل جامعات العالم "THE "، والذي تصدره مجلة "تايمز" البريطانية منذ عام 2004، 1250 جامعة سنويًا من حوالي 88 دولة حول العالم، على أن يتم اختيار أفضل 800 جامعة أو مؤسسة تعليمية منها من أجل ترتيبها في التصنيف السنوي والذي يشمل ترتيب 200 منها، ثم يتم تصنيف البقية ضمن مجموعات أو فئات، بحيث تصبح جميع الجامعات في كل فئة بنفس الدرجة أو التصنيف.

وتعتمد منهجية المؤشر على خمسة معايير رئيسية تشمل: التدريس وبيئة التعلم، والبحث، والاستشهادات والتأثير البحثي، والدخل الصناعي، والتوزيع والسمعة الدولية، بحيث تدرس هذه المعايير الخمسة الرئيسية 13 معيارًا فرعيًا يتبعها التصنيف لتحليل أداء الجامعات والمؤسسات.

وبالنسبة لتصنيف أفضل 20 جامعة على مستوي العالم، سيطرت جامعات الولايات المتحدة على القائمة، إذا ضمت 15 جامعة أمريكية و4 جامعات بريطانية، بينما جاء المركز 11 من خارج أمريكيا وبريطانيا، والذي تمثل في المعهد التقني الفيدرالي العالي في زيورخ السويسرية.

أما بالنسبة لتصنيف الجامعات في منطقة الشرق الأوسط، فقد تصدرت الجامعات الإسرائيلية المقدمة من حيث الجودة والكفاءة، بينما تصدرت مصر على دول شمال أفريقيا بشكل مختلف هذه المرة، أي من حيث العدد، فقد ضمت القائمة 19 جامعة ومعهد مصري، لتصبح بذلك مصر أكثر دولة في المنطقة العربية لديها جامعات في قائمة أفضل جامعات العالم لعام 2019.

وذلك بالرغم من وجود أول جامعة مصرية في فئة 601-800، أي أنها تحتل مركزًا متأخرًا للغاية؛ إذ لم تستطيع أن تتواجد الجامعات المصرية في قائمة أفضل 500 جامعة في العالم على سبيل المثال.

ألا أن قطر استطاعت التواجد في فئة 401-500، وراء أوغندا التي تصدرت الفئة عن دول أفريقيا، بينما تصدرت لبنان فئة 501-600، متفوقة بذلك عن مصر وبقية دول شمال أفريقيا كتونس والمغرب.

وتذيلت دول كتونس والمغرب وعمان والأردن، وبنجلاديش وكنيا واليابان قائمة أفضل الجامعات ف العالم لعام 2019.

وتتواجد مصر في المركز الثالث على منطقة الشرق الأوسط فيما يخصص عدد الجامعات المتواجدة ضمن قائمة الـ1250 جامعة ومعهدًا المصنفين، وذلك بعد إيران وتركيا اللتين تصدرتا القائمة بعدد الجامعات في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تواجدت إيران برصيد 31 جامعة ومعهدًا في المؤشر، ويليها تركيا برصيد 24 جامعة في القائمة، ويليهما مصر برصيد 19 جامعة ومعهدًا.

جدير بالذكر أنه لا توجد أي جامعة في منطقة الشرق الأوسط استطاعت التواجد في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم؛ إذ جاءت أفضل جامعة في المنطقة من نصيب إسرائيل، وهي الجامعة العبرية في القدس، والتي جاءت في فئة 201-250.

في المقابل، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أفضل الجامعات العربية لعام 2019، وذلك بالرغم من امتلاكها 8 جامعات فقط في التصنيف، إذا جاءت جامعة الملك عبد العزيز وراء الجامعة العبرية في القدس في تصنيف الشرق الأوسط.