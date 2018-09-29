  • السبت 29 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:29 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

8 ملفات تنتظر الرئيس بعد العودة من نيويورك

كاف

"كاف" يوقف مرتضى منصور وتغريمه مبلغ خيالي

الكاف ومنصور

منصور يهدد رئيس "كاف": "أملك تسجيلات ضدك"

صورة الخبر

حملة لمقاطعة "الجارديان" بسبب تحريضها على الإسلام

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

صورة الخبر

مصر تتصدر بالعدد وليس الجودة فى "أفضل جامعات 2019"

بترول

وزير البترول يعلن انتهاء عصر استيراد الغاز

محاكمة

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ9 أكتوبر

صلاح وماني

التشكيل المتوقع لـ"ليفربول" صلاح وتشيلسي اليوم

واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ9 أكتوبر

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

#

السبت.. محاكمة 30 متهمًا في تنظيم "داعش"

#

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالانضمام لتنظيم داعش

#

نظر محاكمة 30 متهمًا في داعش الوراق.. غدًا

الإرهاب

داعش الإرهابي

تنظيم داعش

الوراق

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  بطرة تأجيل محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالوراق  رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق لجلسة 9 أكتوبر المقبل لسماع شهود النفي.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مصري يعقد قرانه على بريطانية تحت مياه دهب
» وقفة احتجاجية لعمال الزمالك أمام "كاف"
» للهروب من الفضيحة.. سيدة ترمى طفلها أمام شقة
» نجلاء بدر تقبل زوجها على طريقة الفيشاوى
» الفيديو المتسبب فى اغتيال ملكة جمال العراق
» فى ذكرى رحيله.. أسعار الشقق في عهد جمال عبد الناصر
» الماليــة: تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها
» شاهد.. فيفى عبده تستعرض رشاقتها بالذهبى
» واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار
» «طارق» يعيد فنانات الزمن الجميل بإطلالة عصرية
» ضربة موجعة لـ "بى إن سبروت" من "كاف"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية