وزير البترول يعلن انتهاء عصر استيراد الغاز

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قال وزير البترول طارق الملا، إن مصر أوقفت نهائيًا استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج، وذالك بعدما تسلمت آخر شحنه مستوردة الأسبوع الماضى.

وأضاف "الملا" في تصريحات لـ"رويترز": "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضى نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج ".

وأكد "أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى فى الغاز الطبيعى بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة".

 

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