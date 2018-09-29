» نجلاء بدر تقبل زوجها على طريقة الفيشاوى

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أحمد الفيشاوي

السجادة الحمراء

نجلاء بدر

مهرجان الجونة

الحفل الختامى

على طريقة أحمد الفيشاوي قامت الفنانة نجلاء بدر بتقبيل زوجها خلال الحفل الختامى لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

وتصدرت "بدر"، ترندات محرك البحث العالمي "جوجل" بسبب هذه الواقعة.

وظهرت نجلاء بدر من خلال عدسات المصورين وهى تقبل زوجها أثناء مرورها على السجادة الحمراء كما فعل أحمد الفيشاوي مع زوجته خلال فعاليات المهرجان وكان سببًا لكثير من الانتقادات التي طالته.

ويشار إلى أنه كان قد أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، وذلك خلال حضوره عرض فيلمه الجديد "عيار ناري"، مع زوجته ندى الكامل أكثر من مرة أمام الجميع، ما لفت عدسات المصورين لهما.

وكان الفيشاوي أثار الجدل في الدورة السابقة لمهرجان الجونة بعدما وصف شاشة العرض الموجودة على مسرح الافتتاح والتي كان مقررا أن يعرض عليها فيلمه السينمائي الجديد "شيخ جاكسون" بلفظ خارج أمام الجميع على المسرح.

ويذكر أنه حضرت الفنانة نجلاء بدر برفقة زوجها، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس الجمعة، وحضر حفل الختام العديد من الفنانين الأجانب وهم باتريك ديمبسي وسلفستر ستالون وأوين ويلسن وكلايف أوين.

ويشار إلى أن الفنانة نجلاء بدر شاركت في السباق الرمضاني في عدة أعمال منها "كلبش 2" و"أمر واقع" و"لدينا أقوال أخرى" وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.

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