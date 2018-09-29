عمران: ترؤس مصر مجموعة الـ77 يعزز وجودها الاقتصادى عالميًا

29 سبتمبر 2018 - 12:42 م

أشاد صفوت عمران رئيس قسم الشئون السياسية بجريدة الجمهورية، بترؤس مصر اجتماع مجموعة الـ77، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يتوافق مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون التجاري مع مختلف دول العالم الساعية إلى فكرة الاستفادة من الثروة التكنولوجية وعمل شراكة حقيقية مع الدول الكبرى وليس جعل الدول النامية مجرد أسواق لمنتجات هذه الدول الكبرى والتأكيد على حق الدول النامية على الحصول على تكنولوجيا حديثة والمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد العالمي.

وأوضح في لقاء مع الإعلامية حنان عبد الحليم للتليفزيون المصري أن مصر تتولى رئاسة هذه المجموعة للمرة الثالثة ورأى أن وجود مصر في هذه المجموعة يحسب للسياسة المصرية كما يتوافق مع سعي مصر لبناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على مشروعات تعود بالفائدة على الشعوب المشاركة في هذه المنظمة.

ورأى أن مصر تستطيع الاستفادة من تجارب دول سبقتنا في التكنولوجيا مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها المتواجدة في مجموعة الـ77 مؤكدًا ضرورة أن يكون التعاون الاقتصادي الشامل يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة.

يذكر أن مجموعة الـ77 هى منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء فى الأمم المتحدة، تأسست فى 15 يونيو 1964 خلال الاجتماع الدولى للحكومات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، تهدف إلى توفير فرصة للدول الأعضاء من الدول النامية فى التعبير عن مصالحها الاقتصادية الجماعية وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل الأمم المتحدة، وكذلك العمل على فكرة إقامة نظام عالمى جديد.