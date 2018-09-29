برلماني: لن يُضار أحد من قانون الإيجارات القديمة

29 سبتمبر 2018 - 12:43 م

أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، ومقدم قانون "الإيجارات القديمة" للجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذا القانون سيخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر انطلاقه يوم 2 أكتوبر المقبل، ضمن حزمة تشريعات سيقرها البرلمان، كقانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون البناء الموحد.

وقال "نصر الدين"، في تصريحات صحفية، أن هذا القانون لم يُضار منه أحد، أليس هناك أي فقرة أو بند تتضمن إمكانية طرد أي أسرة من مسكنها، وأن من لديهم نوايا ليست طيبة وراء خلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين بشأن القانون.

وأضاف: أن قانون الإيجارات القديمة المطبق حاليًا، لا يوجد في أي دولة في العالم إلا في مصر، وهو ما يتطلب من البرلمان، حل مشكلة الإيجارات القديمة على أساس مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

وأشار نصر الدين إلى أن القانون سيسبقه حوار مجتمعي، وسيستمع فيها البرلمان إلى الأطراف المعنية ، حتى يخرج القانون في صورة مُرضية للجميع.