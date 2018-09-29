حملة لمقاطعة "الجارديان" بسبب تحريضها على الإسلام

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شن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة صحيفة "الجارديان" البريطانية بسبب تحريضها المستمر على الإسلام، ولعنصرية سياستها التحريرية لما يسمي "الإسلام فوبيا أو الخوف من الإسلام".

ولم يسلم زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، والذي يعتبر أحد الداعمين لشعب الفلسطيني وسياسة عدم الانحياز، من التحريض ضده من قبل صحيفة "الجارديان".

وكتب أحد المغردين من حزب العمال البريطاني، تحت عنوان "مقاطعة الجارديان": "جميع مفكرين الجارديان يكتبون اليوم عن"الإسلام فوبيا" أليس كذلك؟، ولكن هؤلاء المنافقين يرفضون ذكر الحقيقة، لذلك أنا إسلامي فوبيا وأفتخر".

وفي وقت لاحق، قالت سعيدة وارثي، أول مسلمة تعمل في مجلس الوزراء البريطاني، الرئيس المشارك لحزب المحافظين البريطاني، إنه على تيريزا ماي أن تقر علنًا أن الخوف من الإسلام هو مشكلة في حزب المحافظين.

وتابعت في تصريحات سابقة لها، أن "أجزاء من الحزب كانت "في حالة إنكار" بشأن هذه القضية وأن هناك حاجة "لبيان واضح" بشأن ما يجب عمله للتصدي له".

ومن جهته، حث مجلس مسلمي بريطانيا حزب المحافظين على إجراء تحقيق مستقل في رهاب الإسلام المزعوم وما يلصق له من حوادث.

في المقابل، أشاد عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، في وقت لاحق من هذا الشهر، بزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين الذي يواجه حزبه منذ أشهر اتهامات بمعاداة السامية.

وفي رسالة إلى صحيفة "الجارديان" البريطانية قال أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي وثلاثة أعضاء آخرين بحزب القائمة العربية المشتركة، إن كوربين "تضامن دائمًا مع كل المضطهدين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دعمه الثابت للشعب الفلسطيني".

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