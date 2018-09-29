» الفيديو المتسبب فى اغتيال ملكة جمال العراق

29 سبتمبر 2018 - 12:49 م

تداول نشطاء عراقيون مقطع فيديو لوصيفة ملكة جمال العراق «تارة فارس»، قالوا إن هذا الفيديو السبب وراء اغتيالها، بسبب فضحها لأحد المشايخ الذين عرضوا عليها زواج المتعة، وانتقادها بعض الأوضاع الاجتماعية.

وكان مجهولون اغتالوا أول أمس وصيفة ملكة جمال العراق، بثلاث رصاصات أصابتها في الرأس والصدر ما أدى إلى وفاتها.

وقالت «فارس» في الفيديو المتداول لها، إن: «رجل دين عرض على زواج المتعة.. أيش تقولون في زواج المتعة حلال أم حرام؟.. أنتم تحللون لنفسكم وتحرمون للناس.. أريد أكون تارة اللى أنا أريدها لا التي أنتم تريدونها.. وأنا أشرف من البرلمانيات والسياسات العراقيات».

وتابعت: ما قلت هذا سني وهذا شيعي.. أوقفوا النميمة والنفاق».

واغتيلت وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس، على يد مجهولين داخل سيارتها في بغداد.

ونقل جثمان عارضة الأزياء إلى مستشفى الشيخ زايد وسط العاصمة بغداد، بينما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا حول ملابسات الحادث.

وزارة الداخلية العراقية أكدت أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابسات الحادثة، التي وقعت عصر الخميس بـ3 طلقات نارية، ما أدى لوفاتها فورًا في منطقة كمب سارة في العاصمة بغداد".

وأوضح البيان، أن "هناك لجنة من قبل شرطة بغداد تجري الآن بحثًا مكثفًا في محل الحادث بقصد التوصل إلى أي خيوط عن هذه الجريمة ومعرفة الجناة بهدف تقديمهم للعدالة"، نقلاً عما ذكره موقع "أخبار العراق".

وحصدت تارة في 2014 لقب وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، وفي 2015 حصدت لقب ملكة جمال بغداد في مسابقة أقيمت بنادي الصيد العراقي.

الفيديو: