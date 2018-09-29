وزير قطاع الأعمال يحذر من الانفراد بإدارة هذه الشركة

29 سبتمبر 2018 - 12:53 م

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن خسائر شركة سماد طلخا وصلت إلى 712 مليون جنيه، وبدأت فى الانهيار منذ عام 2011، مشيرا إلى إنه لا يعلم سبب الانهيار المفاجئ .

وأضاف توفيق خلال لقائه الصحفى بمصنع سماد طلخا بحضور عماد الدين رسلان رئيس الشركة القابضة، ونبيل المكاوى رئيس مجلس إدارة الشركة أن الأموال التى سوف تضخ فى الشركة هى للاستثمار والتطوير فقط لتحويل المصنع إلى الربحية والمكسب، مضيفًا أن المشكلة ليست فى توفير الأموال ولكن المشكلة فى كيفية إدارة الأموال.

وأشار إلى إنه لن يسمح لأى إدارة أن تعمل بمفردها، وسوف يتم العمل والاتفاق مع استشارى كبير يقوم بعمل تفاصيل لكل جزء من المصنع، حتى يكون مسئول بدل من قيام الإدارة، بتنفيذ فكرة ويثبت فشله فيما بعد.

وتابع: "لن أقبل أن يتم التحدث في الخسائر بشركات الأسمدة بسبب الأسعار، لأنه الاتفاق الموقع مع الدولة هو توريد الغاز بأسعار أقل مقابل توريد نسبة 55% من بعض الشركات، للجمعيات الزراعية، وذلك من أجل دعم الفلاح، وهناك بعض الشركات تورد 80% من الإنتاج ومع ذلك تربح أيضًا، ولا يجب أن نعلق الخسائر على شماعة الأسعار".

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن موضوع وجود سعرين فى أسعار الأسمدة يفتح العمل بالسوق السوداء، وتم الاتفاق مع وزير الزراعة خلال الفترة المقبلة لإنهاء تلك الظاهرة وبالفعل سوف يتم الإعلان عنه قريبًا.