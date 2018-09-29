» للهروب من الفضيحة.. سيدة ترمى طفلها أمام شقة

29 سبتمبر 2018 - 12:56 م

تجردت أم من مشاعر الرحمة وألقت رضيعها أمام شقة بالمطرية للهروب من الفضيحة.

البداية، عندما عثرت فتاة على قطعة قماش ملفوف بداخلها طفل أمام شقتها أثناء توجهها إلى والدتها، وبفحص الأمر وجدت طفلاً رضيعًا ملفوفًا في ملابس وملقى على الأرض، حيث كان الطفل الرضيع في حالة إعياء شديدة.

وعلى الفور توجهت الفتاة إلى مستشفى المطرية لإنقاذ حياة الطفل، إلا أن الممرضة تعرفت على الطفل وأخبرت الفتاة أن سيدة ولدته أمه منذ ساعات.

وعلى الفور أبلغت الممرضة إدارة المستشفى بالواقعة، فتم فحص كاميرات المراقبة، وتبين أن أم الطفل خرجت من المستشفى ومعها طفلها الرضيع.

وبمواجهة والدة الطفل اعترفت بالواقعة، قائلة إنها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر وتوجهت إلى مستشفى بالمطرية لولادة طفل أنجبته عن طريق علاقة جنسية مع شاب، ورفض الاعتراف به، وخوفًا من افتضاح أمرها، وعقب ولادته فكرت فى التخلص منه بإلقائه أمام إحدى الشقق بمنطقة المطرية.