الحريرى يتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة مصروفات الدراسات العليا

29 سبتمبر 2018 - 01:07 م

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، بشأن زيادة المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا المستجدين.

وقال الحريرى فى طلبه خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إنه للعام الثاني على التوالي يتم زيادة مصروفات طلاب الدراسات العليا بشكل كبير؛ ما يشكل عائقًا لكثير من الأسر المتوسطة، ومانعًا وحائلاً للأسر الفقيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وهذه الزيادات تؤدي لجعل التعليم بشكل عام «سلعة لا يستطيع أن يشتريها سوى القادرين»، على حد تعبيره.

وأضاف الحريري:" ما يحدث في المدارس والجامعات هو نتيجة موافقة أغلبية مجلس النواب على موازنة التعليم، كما أن الجامعات لم تعد تستطيع أن توفر التمويل اللازم للمعامل، والأبحاث والاشتراك في الدوريات العالمية، ونشر الأبحاث، في ظل سياسة الحكومة أن تبحث كل جامعة عن مصادر تمويل؛ لتلبية احتياجات الطلاب، والأساتذة والعاملين على الصناديق الخاصة، وأطالب فى النهاية بتوفير نسخة رسمية من مصروفات الدارسين في الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية في السنوات الخمس الماضية".