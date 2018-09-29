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"أجيرى" يستبعد "كهربا" ويضع شرطا لعودته

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الزمالك

محمود كهربا

خافيير أجيري

الغرامة المالية

استبعد المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك من معسكر سوازيلاند المقرر انطلاقه في 8 أكتوبر المقبل.

ووضع "أجيري" شرطًا لعودته مجددًا إلى صفوف الفريق بأن يلتزم اللاعب خارج الملعب، خاصة أنه يهتم بالجانب الأخلاقى لدى أى لاعب، وكهربا خرج عن النص فى الزمالك مؤخرًا وتعرض للإيقاف والغرامة المالية.

وأكد أجيرى أن المستوى الفنى لانضمام اللاعبين لمنتخب مصر ليس المعيار الوحيد، وإنما لابد من الالتزام خارج الملعب أيضا، مرحبًا بانضمام كهربا للفراعنة عندما يلتزم داخل الملعب وخارجه ويظهر بمستوى فني متميز مع الزمالك.

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