بدء توافد القضاة على عمومية محكمة شمال القاهرة

29 سبتمبر 2018 - 01:13 م

توافد عدد من قضاة محكمة شمال القاهرة بالعباسية على المحكمة اليوم السبت، لحضور الجمعية العمومية للمحكمة.

وتناقش الجمعية عددًا من القرارات الهامة الخاصة بتوزيع الدوائر بين القضاة، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح الجلسات في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، والبدء في إنشاء 3 طوابق داخل المحكمة مختصة بالعمل على ميكنة القضايا، كما سيتم اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد.

كان المستشار وحيد صادق، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، دعا أعضاء المحكمة لعقد عموميتها، لتوزيع العمل عن العام القضائي الجديد، وذلك بعد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من الحركة القضائية كاملة بأجزائها الثلاثة وتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على المحاكم والنيابات.