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هولندى يبحث عن 1000 أخ له عبر الحمض النووي

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وكالات- الدويني فولي

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يسعى شاب هولندى منذ أعوام للتعرف إلى نحو 1000 من إخوته، بعدما اكتشف أنه مولود من نسل شخص اعتاد التبرع بسائله المنوى قبل عدة عقود.

ووفقًا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، فإن إيفو فان هالن البالغ من العمر 34 عاما يعمل على إجراء اختبارات الحمض النووى، حتى يتعرف على إخوته الذين يقارب عددهم 1000، لكنه لم يكن يعلم بوجودهم.

ويشار إلى أنه تم إخبار فان هالن، قبل 5 سنوات، بأنه جاء إلى الحياة عن طريق منى متبرع به، ونتيجة لهذا لجأ إلى خدمات طبية، واكتشف أن له 60 أخا وأختا فى هولندا وحدها، ويعتقد الشاب أن هناك مجموعات أخرى من أشقائه فى مختلف دول العالم.

وحاول الرجل الذى يعمل فى مجال التقنية أن يحصل على معلومات بشأن والده، لكنه لم يتمكن من معرفته بسبب شروط الخصوصية التى تفرضها بنوك المنى، إذ تحترم إرادة الشخص المتبرع، وما إذا كان يريد التواصل مع ذريته فى وقت لاحق.

 

وعقب هذا الرفض، لجأ الرجل إلى شركات مختصة فى اختبارات الحمض النووى حتى يستعين بقاعدتها الضخمة من البيانات التى تضم ملايين الأشخاص.

 

وأجرى فان هالن، المقيم فى مدينة أوكسفورد ببريطانيا، اختبارا بـ60 جنيها إسترلينيا وحصل على نتائج مشجعة بعد مضى شهرين، ولحسن حظه وجد أنه عددا من أقاربه البيولوجيين أجروا أيضا اختبارات مماثلة.

 

وأكد هالن، على أن اختبارات الحمض النووى ساعدته على معرفة والده وعدد كبير من إخوته، وأضاف أنه اتصل بوالده البيولوجى وتبادل معه الحديث وقال إنه يأمل أن يراه مباشرة فى يوم من الأيام.

 

والتقى فان هالن عددا من إخوته بالفعل، ومن الطرائف أن عددا منهم كانوا يعيشون على مقربة منه لكنه دون أن يدرى.

 

أما الأمر المثير فى الاختبار، بحسب قوله، فهو اكتشاف الأصل، غير الأوروبى، لجده المنحدر من سورينام.


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