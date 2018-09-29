400 شخص لقوا حتفهم جراء تسونامى بإندونيسيا

29 سبتمبر 2018 - 01:16 م

ألقى أكثر من 400 شخص حتفهم، خلال يومين، في زلزال أعقبه تسونامي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، بحسب ما أعلن مسئولون اليوم السبت، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.

ونشرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بإندونيسيا حصيلة رسمية أكدت سقوط 384 قتيلاً حتى الآن جميعهم في مدينة بالو التي اجتاحتها أمواج التسونامي محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع، وأضافت أن نحو 540 شخصًا أصيبوا بجروح بالغة.

وعبرت الوكالة عن مخاوف بشأن مصير مئات الأشخاص الذين كانوا يستعدون لإقامة احتفالات على الشاطئ كان من المقرر أن تبدأ مساء الجمعة.

وغصت المستشفيات بمئات الجرحى الذين قدمت الإسعافات لبعضهم خارج منشآتها فيما شارك ناجون في جهود البحث عن ضحايا.

وجاء التسونامي عقب زلزال عنيف دمر مبان وأجبر الأهالي على التوجه إلى أماكن مرتفعة فيما اجتاحت الأمواج العاتية مدينة بالو متسببة بانقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق.

وأظهر تسجيل فيديو تم تصويره من الدور الأعلى لموقف سيارات في بالو التي تبعد نحو 80 كلم عن مركز الزلزال، سلسلة من الأمواج تدمر عدة مبانٍ وتغمر مسجدا كبيرا.