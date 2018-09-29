الأزهر يدين الاعتداء الإسرائيلى على متظاهرين فى غزة

29 سبتمبر 2018 - 01:22 م

أدان الأزهر الشريف، القمع الوحشي الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، أمس الجمعة، والذي أسفر عن سقوط شهداء معظمهم من الأطفال والصبية وجرحى.

وذكر الأزهر في بيان له اليوم السبت أن وقوع تلك المجزرة عقب ساعات من اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها في نيويورك، يبرهن مجددًا على استخفاف الكيان الصهيوني بالمجتمع الدولي ومؤسساته، في ظل العجز المزمن عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق أبناء هذا الشعب الأعزل.

وجدد الأزهر الشريف تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الدفاع عن أرضه ومقدساته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء.