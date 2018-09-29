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النائب العام يحيل 3 مسئولين بأحد البنوك للمحاكمة بتهمة التزوير

قضايا وحوادث

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

شيماء السيد

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قرر النائب العام إحالة 3 مسئولين بأحد البنوك ورئيس شركة العصرية للتنمية العقارية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية للاستيلاء على أراض.

وذكرت التحقيقات التى باشرتها نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أيمن بدوى، المحامى العام الأول، أن المتهمين ارتكبوا تزويرا في محرر إحدى الشركات المساهمة وهو عقد البيع المبرم بينهما والشركة العصرية للتنمية العقارية المؤرخ في 18/7/2013، وذلك بأن اثبتوا له على خلاف الحقيقة ملكية الشركة البائعة بقطعة الأرض رقم 26 مجموعة اللتوس الكائنة بمشروع جرين لاند مدينة الشروق على الرغم من سابقة بيعها إلى المجني عليها إيمان عبد العاطي محمد الشيخ، واستعملوه فيما زور من أجله بأن تقدم به المتهم الرابع إلى جهاز تنمية مدينة الشروق إثباتا لملكيته للقطعة الأرض سالفة البيان، محتجا بما دون به من بيانات مزورة مع علمهم جميعا بتزويره، وكان ذلك بطريق الاحتيال، وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وشهد مدير عام بجهاز مدينة الشروق أن قطعة الأرض رقم 26 مجموعة اللتوس الكائنة بمشروع جرين لاند مدينة الشروق، مملوكة للشاهدة الأولى، وتقدمت الشركة ملك الشركة العصرية للتنمية العقارية بطلب ضم تلك الأرض.

وأضاف أن تلك الشركة سالفة الذكر تقدمت بذلك الطلب بموجب صور خرائط بها تلاعب بأرقام قطع الأراضي على خلاف أصل الخرائط المتواجدة بجهاز مدينة الشروق، وأن حدود الأرض الثابتة بعقد البيع ومحاضر تسليم الأرض المملوكة للشهادة الأولى مطابقة لما هو ثابت لدى جهاز مدينة الشروق.

كما شهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية التي أجراها دلت على أن قطعة الأرض رقم 26 مجموعة اللتوس الكائنة بمشروع جرين لاند مدينة الشروق من البنك العقاري المصري العربي، مملوكة للشاهدة الأولى بصفتها وكيلة عن والديها، وأنه تمت إعادة بيع تلك الأرض من قبل البنك العقاري المصري العربي مرة أخرى للشركة العصرية للتنمية العقارية بموجب خرائط مزورة تم التلاعب في أرقام قطع الأراضي.

وأضاف أن المتهمين هم مرتكبو واقعة التزوير، وأكد قيامهم ببيع قطعة الأرض للشركة العصرية للتنمية العقارية.

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