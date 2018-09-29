منصور يهدد رئيس "كاف": "أملك تسجيلات ضدك"

29 سبتمبر 2018 - 01:25 م

هدد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لـ"كاف"، بسبب العقوبات التي وقعت عليه لتجاوزه في حق مسئولي الاتحاد، والتي قد تصل إلى إيقاف لمدة عام ومنعه من حضور مباريات فريقه .

وطالب مرتضى في تصريحات تليفزيونية، رئيس "كاف" بالابتعاد عنه ونادي الزمالك، مهدداً إياه حال تعرض لإحدى الطرفين بالاتهامات أو السباب سيخبر العالم العربي كيف اجتاز أحمد أحمد انتخابات الاتحاد، لامتلاكه جميع التسجيلات التي تثبت.

وأضاف: "حال قرر الاتحاد الإفريقي معاقبتي، فسينتهي وجوده في مصر، وحينها لن تتمكنوا من دخول مبنى كاف، لن أسمح لكم بدخول مصر مرة أخرى، ولن يكون لكم وجود بداخلها".

وعن كيفية منعه أعضاء كاف من دخول المبنى، أكد أنه سيقوم بتأجير مبنى الاتحاد الكائن بالسادس من أكتوبر حتى يتحكم في تواجدهم بداخله.