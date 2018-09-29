صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

29 سبتمبر 2018 - 01:25 م

فاجأ أطفال سوريون في مدينة إدلب السورية هيئة تحرير الشام ، وذلك برفع لافتات في تظاهرات خرجت تطالب بالحرية ورحيل بشار تندد بالاعتقالات الواسعة وتواجد المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام.

الأطفال فاجأوا الجميع برفع لافتات تظهر أن المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام – النصرة سابقا- والتي يترأسها أبو محمد الجولاني أكثر من المعتقلين في سجون بشار " الجولاني اعتقل من الثوار أكثر مما اعتقل بشار".

كما سادت حالة من السخط بسبب منع هيئة تحرير الشام دخول المنظمات الإغاثية إلا بعد دفع رسوم نسبة 30? على كل دخول ، ما أدي إلي هروب الكثير من المنظمات ، وصارت المخيمات بلا أدنى مقومات الحياة.

يذكر أنه علي مدار الأسابيع الماضية تخرج تظاهرت حاشدة في مدينة إدلب تطالب بالحرية والعدالة ، ورحيل النظام ، ما دفع "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي في سوريا أن يصرح قائلا : « قد يعتبر بشار الأسد نفسه أنه انتصر حاليا ويسيطر تقريبا على نصف الأراضي السورية لكن نصف السكان ليست تحت سيطرته يجلس على جثة دولة دون اقتصاد تقريبا فضلا عن كونه لايستطيع الوصول إلى موارد الغاز والنفط لأن الولايات المتحدة تمنعه لذلك لا أعتقد أنه ربح أي شيء».





