  • السبت 29 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:28 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

8 ملفات تنتظر الرئيس بعد العودة من نيويورك

كاف

"كاف" يوقف مرتضى منصور وتغريمه مبلغ خيالي

الكاف ومنصور

منصور يهدد رئيس "كاف": "أملك تسجيلات ضدك"

صورة الخبر

حملة لمقاطعة "الجارديان" بسبب تحريضها على الإسلام

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

صورة الخبر

مصر تتصدر بالعدد وليس الجودة فى "أفضل جامعات 2019"

بترول

وزير البترول يعلن انتهاء عصر استيراد الغاز

محاكمة

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ9 أكتوبر

صلاح وماني

التشكيل المتوقع لـ"ليفربول" صلاح وتشيلسي اليوم

واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

عرب وعالم

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!
صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. طوارئ صحية بسبب محل "فلافل"

#

تغريدة غامضة عن "صلاح" تثير الجدل

#

التحرش يوقف جائزة نوبل 2018

#

وقفات شرعية مع ظاهرة الزواج العرفى (2)

فاجأ أطفال سوريون في مدينة إدلب السورية هيئة تحرير الشام ، وذلك برفع لافتات في تظاهرات خرجت تطالب بالحرية ورحيل بشار تندد  بالاعتقالات الواسعة وتواجد المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام.

الأطفال فاجأوا الجميع برفع لافتات تظهر أن المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام – النصرة سابقا- والتي يترأسها أبو محمد الجولاني أكثر من المعتقلين في سجون بشار " الجولاني اعتقل من الثوار أكثر مما اعتقل بشار".

كما سادت حالة من السخط بسبب منع هيئة تحرير الشام دخول المنظمات الإغاثية إلا بعد دفع رسوم نسبة 30? على كل دخول ، ما أدي إلي هروب الكثير من المنظمات ، وصارت المخيمات بلا أدنى مقومات الحياة.

يذكر أنه علي مدار الأسابيع الماضية تخرج تظاهرت حاشدة في مدينة إدلب تطالب بالحرية والعدالة ، ورحيل النظام ، ما دفع "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي في سوريا أن يصرح قائلا : « قد يعتبر بشار الأسد نفسه أنه انتصر حاليا ويسيطر تقريبا على نصف الأراضي السورية لكن نصف السكان ليست تحت سيطرته يجلس على جثة دولة دون اقتصاد تقريبا فضلا عن كونه لايستطيع الوصول إلى موارد الغاز والنفط لأن الولايات المتحدة تمنعه لذلك لا أعتقد أنه ربح أي شيء».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مصري يعقد قرانه على بريطانية تحت مياه دهب
» وقفة احتجاجية لعمال الزمالك أمام "كاف"
» للهروب من الفضيحة.. سيدة ترمى طفلها أمام شقة
» نجلاء بدر تقبل زوجها على طريقة الفيشاوى
» الفيديو المتسبب فى اغتيال ملكة جمال العراق
» فى ذكرى رحيله.. أسعار الشقق في عهد جمال عبد الناصر
» الماليــة: تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها
» شاهد.. فيفى عبده تستعرض رشاقتها بالذهبى
» واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار
» «طارق» يعيد فنانات الزمن الجميل بإطلالة عصرية
» ضربة موجعة لـ "بى إن سبروت" من "كاف"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية