» وقفة احتجاجية لعمال الزمالك أمام "كاف"

29 سبتمبر 2018 - 01:26 م

نظم العشرات من موظفي وعمال نادى الزمالك، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ردًا على الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية على إيقاف رئيس النادى.

وكانت هناك أنباء ترددت عن نية لجنة الانضباط بـ"كاف"، قررت إيقاف رئيس الزمالك لمدة عام بسبب سب وقذف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد بسبب أنه هاجم مؤخرًا، بعد سباب جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا كوناكري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين "كاف"، بإنهاء الوقفة سريعًا بعد الحديث مع موظفي الزمالك ومطالبتهم بمغادرة المكان.