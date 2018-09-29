  • السبت 29 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:28 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

8 ملفات تنتظر الرئيس بعد العودة من نيويورك

كاف

"كاف" يوقف مرتضى منصور وتغريمه مبلغ خيالي

الكاف ومنصور

منصور يهدد رئيس "كاف": "أملك تسجيلات ضدك"

صورة الخبر

حملة لمقاطعة "الجارديان" بسبب تحريضها على الإسلام

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

صورة الخبر

مصر تتصدر بالعدد وليس الجودة فى "أفضل جامعات 2019"

بترول

وزير البترول يعلن انتهاء عصر استيراد الغاز

محاكمة

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ9 أكتوبر

صلاح وماني

التشكيل المتوقع لـ"ليفربول" صلاح وتشيلسي اليوم

واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

اعتراضًا على إيقاف مرتضى..

وقفة احتجاجية لعمال الزمالك أمام "كاف"

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تظاهرات تونسية تطالب بحرية الإفطار العلني في نهار رمضان

#

وقفة احتجاجية لرابطة صحفيين أعضاء الزمالك

#

«كاف» يهنئ الثعلب الصغير بعيد ميلاده

#

«مرتضى» يقود مظاهرات داخل نادي الزمالك

الجامعات

الطلاب

هيثم الحريري

الابحاث

الداراسات العليا

نظم العشرات من موظفي وعمال نادى الزمالك، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ردًا على الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية على إيقاف رئيس النادى.

وكانت هناك أنباء ترددت عن نية لجنة الانضباط بـ"كاف"، قررت إيقاف رئيس الزمالك لمدة عام بسبب سب وقذف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد بسبب أنه هاجم مؤخرًا، بعد سباب جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا كوناكري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين "كاف"، بإنهاء الوقفة سريعًا بعد الحديث مع موظفي الزمالك ومطالبتهم بمغادرة المكان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مصري يعقد قرانه على بريطانية تحت مياه دهب
» وقفة احتجاجية لعمال الزمالك أمام "كاف"
» للهروب من الفضيحة.. سيدة ترمى طفلها أمام شقة
» نجلاء بدر تقبل زوجها على طريقة الفيشاوى
» الفيديو المتسبب فى اغتيال ملكة جمال العراق
» فى ذكرى رحيله.. أسعار الشقق في عهد جمال عبد الناصر
» الماليــة: تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها
» شاهد.. فيفى عبده تستعرض رشاقتها بالذهبى
» واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار
» «طارق» يعيد فنانات الزمن الجميل بإطلالة عصرية
» ضربة موجعة لـ "بى إن سبروت" من "كاف"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية