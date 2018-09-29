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طقس الغد شديد الحرارة والعظمى 36 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الأحد 30 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر والنصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر والنصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 23 31

بلطيم 24 31

مطروح 22 31

السلوم 19 32

سيوة 23 34

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 20 33

رفح 19 33

الإسماعيلية 23 37

السويس 22 36

رأس سدر 23 35

نخل 18 35

نويبع 24 35

طابا 22 34

كاترين 20 33

الطور 26 31

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 24 36

بنى سويف 23 36

المنيا 24 36

أسيوط 23 37

سوهاج 24 39

قنا 26 42

الأقصر 27 44

أسوان 28 45

أبوسمبل 27 43

الوادى الجديد 29 41

شلاتين 27 38

ابو رماد 28 37

راس حدربة 29 36

حلايب 29 36


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