تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله

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هشام عبد الله

الفنان هشام عبد الله

اسقاط الجنسية عن هشام عبد الله

اسقاط الجنسية عن المعارضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، لـ20 ديسمبر المقبل.

قالت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، وحملت رقم 41094 لسنة 70 ق، إن هشام عبد الله انضم إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة القناة التليفزيونية المملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية قيادة وشعبًا.

وأضافت الدعوى أن هشام عبد الله ظهر عبر البرنامج الذي يقدمه، وتطاول على النظام والشعب المصري"، موجهًا أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأبخس الأسعار، مرتكبًا في حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة "الخيانة العظمى".

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