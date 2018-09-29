التعليم تزف بشرى لطلاب المدارس التجريبية والخاصة

29 سبتمبر 2018 - 01:41 م

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كتاب "كونكت بلس" فى نظام التعليم الجديد ستنتهى الوزارة من تأليفه خلال 10 أيام وهو كتاب مخصص لتدريسه فى المدارس التجريبية والخاصة

وأضاف شوقى فى بيان له اليوم عبر جروب Teachers of English بموقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" لقد بدأنا في إعداد هذا الكتاب الجديد قرب بدء العام الدراسي الحالي 2018 /2019".

كما أن كتاب كونكت بلس "هو محاولة من الوزارة لإيجاد مستوى أعلى من كتاب "كونكت"، وسوف تنتهى الوزارة من تأليفه خلال 10 أيام وبعدها يبدأ التوزيع على الطلاب فى المدارس".