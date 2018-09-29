تفاصيل العملية الصعبة لإنقاذ 3 أشخاص داخل مصعد

29 سبتمبر 2018 - 01:44 م

نجحت قوات الحماية المدني في إنقاذ 3 أشخاص عالقين داخل مصعد بمدينة نصر.

تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بتعلق 3 أشخاص داخل إحدى المصاعد بشارع فتح الله في مدينة نصر.

وتبين أن العقار مكون من 12 طابقًا، وتم عمل فتحة بين الطابق الأول والثاني في الجدار وانتشالهم استخراجهم وهم: "سيدة مسنة وأخرى في منتصف العقد الثالث، وابنة الثانية طفلة تبلغ من العمر سنتين" وجميعهم بحالة صحية جيدة، كما تبين أ حدوث عطل فني في المصعد.