تفاصيل العملية الصعبة لإنقاذ 3 أشخاص داخل مصعد

أحمد الشربيني
نجحت قوات الحماية المدني في إنقاذ 3 أشخاص عالقين داخل مصعد بمدينة نصر.
تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بتعلق 3 أشخاص داخل إحدى المصاعد بشارع فتح الله في مدينة نصر.
وتبين أن العقار مكون من 12 طابقًا، وتم عمل فتحة بين الطابق الأول والثاني في الجدار وانتشالهم استخراجهم وهم: "سيدة مسنة وأخرى في منتصف العقد الثالث، وابنة الثانية طفلة تبلغ من العمر سنتين" وجميعهم بحالة صحية جيدة، كما تبين أ حدوث عطل فني في المصعد.
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