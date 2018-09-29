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الخارجية تقدم بخالص التعازى فى ضحايا تسونامى إندونيسيا

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الخارحية المصرية
الخارحية المصرية

وكالات - حنان حمدتو

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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، مما أسفر عن وفاة نحو 384 شخصًا، وإصابة أعداد كبيرة.

وقدمت مصر خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدةً ثقتها في تجاوز إندونيسيا لتلك المحنة في أسرع وقت ممكن، ووقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إندونيسيا الصديق.

وألقى أكثر من  400 شخص حتفهم ، خلال يومين،  في زلزال أعقبه تسونامي ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، بحسب ما أعلن مسئولون اليوم السبت فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة.

ونشرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بإندونيسيا  حصيلة رسمية أكدت سقوط 384 قتيلاً حتى الآن جميعهم في مدينة بالو التي اجتاحتها أمواج التسونامي محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع، وأضافت أن نحو 540 شخصًا أصيبوا بجروح بالغة.

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