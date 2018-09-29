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"كاف" يوقف مرتضى منصور وتغريمه مبلغ خيالي

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مرتضى: خايف أسيب الزمالك فيبقى زي "العراق"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف مرتضي منصور، رئيس الزمالك بشكل رسمي وتغريمه 40 ألف دولار.

وكان رئيس نادي الزمالك، قد هدد الاتحاد الأفريقي لـ"كاف"، بسبب العقوبات التي وقعت عليه لتجاوزه في حق مسئولي الاتحاد، والتي قد تصل إلى إيقاف لمدة عام ومنعه من حضور مباريات فريقه.

وطالب مرتضى في تصريحات تليفزيونية، رئيس "كاف" بالابتعاد عنه ونادي الزمالك، مهددًا إياه في حال تعرض لإحدى الطرفين بالاتهامات أو السباب سيخبر العالم العربي كيف اجتاز أحمد أحمد انتخابات الاتحاد، لامتلاكه جميع التسجيلات التي تثبت.

وأضاف: حال قرر الاتحاد الأفريقي معاقبتي، فسينتهي وجوده في مصر، وحينها لن تتمكنوا من دخول مبنى "كاف"، لن أسمح لكم بدخول مصر مرة أخرى، ولن يكون لكم وجود بداخلها.

وعن كيفية منعه أعضاء "كاف" من دخول المبنى، أكد على أنه سيقوم بتأجير مبنى الاتحاد الكائن بالسادس من أكتوبر حتى يتحكم في تواجدهم بداخله.

 

 

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