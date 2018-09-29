8 ملفات تنتظر الرئيس بعد العودة من نيويورك

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الحياة السياسية

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تنتظر الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الملفات عقب عودته من نيويورك لعل أهمها الحفاظ على العلاقات الخارجية والأمن القومي المصري والعربي في آن واحد، الصحة والتعليم.

ولعل أبرز الملفات التي تنتظر عودة الرئيس من الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته في الدورة الـ73 للجمعية العامة:

1 - ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة.

2 - إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات النقل والكهرباء، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.

3 - تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار، فضلا عن متابعة استلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشًا مناسبًا من الربح يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية.

4 - بلورة إستراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني استنادا إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة بما يساهم في تعظيم الإنتاج الحيواني والمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.

5 - سرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين ورجال الأعمال.

6 - تطورات الموقف الاقتصادي الراهن وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الدولة، على ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد المصري لتوازنه سعيًا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

7 - اتباع أحدث الأساليب العلمية في تطوير قطاع البترول من مختلف جوانبه، مع التركيز على العنصر البشرى، ورفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الموارد البشرية وتذليل العقبات أمام الاستثمار وتوفير سبل النجاح، وتطوير البنية التحتية وسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجاري إنشاؤها بحيث تتضمن جميع أنواع المرافق والخدمات.

8 - تنفيذ حزمة إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وما يتضمنه من إجراءات تشمل مراجعة أوضاع بنوك الدم على مستوى الجمهورية ومشروع جمع وتصنيع مشتقات الدم والبلازما وآخر مستجدات القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة وموقف الوحدات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن خطوات تطوير منظومة التعليم سير العمل بالمدارس للاطمئنان على المنظومة التعليمية.


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