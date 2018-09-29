إعلان موعد تشغيل مترو أنفاق مصر الجديدة

29 سبتمبر 2018 - 02:02 م

كشف الدكتور عمرو شعت، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للإنفاق، نائب وزير النقل، عن بدء التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة خلال شهر واحد، مؤكدًا أن الهيئة لازالت تجري تشطيبات المشروع، موضحًا التزامهم بالافتتاح الرسمي نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف «شعت» في تصريحات صحفية، أنه من المخطط بدء التشغيل التجريبي للجزء النفقي الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد بطول 4 كم من محطة هارون حتى نادي الشمس بمصر الجديدة بعد 4 أسابيع.

وذكر أن الأعمال المدنية للمشروع من إنشاءات وتشطيبات قاربت على الانتهاء، كما أن أنظمة الاتصالات والإشارات في المراحل النهائية.

وأوضح أن محطة النزهة المدرجة بالجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث (4A ) سيتم افتتاحها مع الجزء الثاني من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الواصل حتى مدينة السلام نهاية 2019، وذلك بعد تحويلها من نفقية إلى محطة علوية بسبب المواد البترولية التي تم اكتشاف هناك.

ولفت إلى أنه يشارك في تنفيذ المشروع 9 شركات عالمية ومحلية بتكلفة إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا، و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التي ستعمل خلال هذا المشروع، موضحًا أن هذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة.