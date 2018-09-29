أول تعليق لوزير التعليم على فيديو «الطفل الباكي»

29 سبتمبر 2018 - 02:07 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تصوير الطفل الباكي وتهويل الأمر غرضه إضاعة فرحة المصريين بالنظام الجديد، لافتًا إلى أنه تم بناء 30 ألف فصل مع بداية العام الدراسي الجديد.

وهاجم شوقي، خلال مؤتمر رصد إيجابيات وسلبيات الأسبوع الأول للدراسة، عددًا من المقالات والموضوعات الصحفية "التي تصر على مهاجمة النظام الجديد للتعليم حتى بعد نجاح تطبيقه على أرض الواقع"، واصفًا ذلك بـ"الإمعان في البلبلة".