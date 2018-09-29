"صلاح" ينضم لمعسكر الفراعنة فى هذا الموعد

29 سبتمبر 2018 - 02:14 م

قرر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي العودة إلي مصر في 8 أكتوبر المقبل للانضمام لمعسكر الفريق، في إطار الاستعداد لمواجهتي سوازيلاند بالجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وأبلغ صلاح، مسئولي الفريق القومي، بموعد وصوله للقاهرة، استعدادًا للقاء منتخب سوازيلاند، ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى يوم 12 أكتوبر المقبل في إستاد السلام، والثانية يوم 16 من نفس الشهر في سوازيلاند.