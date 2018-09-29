  • السبت 29 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

8 ملفات تنتظر الرئيس بعد العودة من نيويورك

كاف

"كاف" يوقف مرتضى منصور وتغريمه مبلغ خيالي

الكاف ومنصور

منصور يهدد رئيس "كاف": "أملك تسجيلات ضدك"

صورة الخبر

حملة لمقاطعة "الجارديان" بسبب تحريضها على الإسلام

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

صورة الخبر

مصر تتصدر بالعدد وليس الجودة فى "أفضل جامعات 2019"

بترول

وزير البترول يعلن انتهاء عصر استيراد الغاز

محاكمة

تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" لـ9 أكتوبر

صلاح وماني

التشكيل المتوقع لـ"ليفربول" صلاح وتشيلسي اليوم

واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار

"صلاح" ينضم لمعسكر الفراعنة فى هذا الموعد

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تفاصيل ما دار بين وزير الشباب و"صلاح"

#

أغنية جديدة لـ"صلاح" قبل حفل "أفضل لاعب"

#

استقبال حافل لـ«صلاح» في مباراة أوروجواي

#

للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

محمد صلاح

منتخب الفراعنة

تصفيات افريقيا

سوازيلاند

قرر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي العودة إلي مصر في 8 أكتوبر المقبل للانضمام لمعسكر الفريق، في إطار الاستعداد لمواجهتي سوازيلاند بالجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وأبلغ صلاح، مسئولي الفريق القومي، بموعد وصوله للقاهرة، استعدادًا للقاء منتخب سوازيلاند، ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى يوم 12 أكتوبر المقبل في إستاد السلام، والثانية يوم 16 من نفس الشهر في سوازيلاند.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مصري يعقد قرانه على بريطانية تحت مياه دهب
» وقفة احتجاجية لعمال الزمالك أمام "كاف"
» للهروب من الفضيحة.. سيدة ترمى طفلها أمام شقة
» نجلاء بدر تقبل زوجها على طريقة الفيشاوى
» الفيديو المتسبب فى اغتيال ملكة جمال العراق
» فى ذكرى رحيله.. أسعار الشقق في عهد جمال عبد الناصر
» الماليــة: تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها
» شاهد.. فيفى عبده تستعرض رشاقتها بالذهبى
» واشنطن : عقوبات قاسية علي نظام بشار
» «طارق» يعيد فنانات الزمن الجميل بإطلالة عصرية
» ضربة موجعة لـ "بى إن سبروت" من "كاف"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية