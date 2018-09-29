شاهد.. لقطات حية لزلزال إندونيسيا

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عرضت فضائية "الغد"، مقطع فيديو يرصد لقطات حية لزلزال ضرب جزيرة سولاويسى الإندونيسية، والذي راح ضحيته 384 شخصًا و900 مصاب.

وتعرضت "بالو "الإندونيسية تعرضت لآثار زلزال عنيف بقوة 7.5 درجة وقع على بعد 80 كم منها، وأحدث دمارا كبيرا ودفع الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم، طبقا لما ذكرته قناة" الغد" فى نبأ عاجل.

وتم تسجيل الهزات الأرضية الأولى في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث وقعت على عمق 18.1 كم.

شاهد الفيديو..

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