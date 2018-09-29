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شوقى: نظام التعليم الجديد سار بنسبة 85%

الحياة السياسية

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى
شوقى

وكالات - حنان حمدتو

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن إطلاق النظام الجديد سار بنسبة نجاح وصلت إلى 85%، مشيرًا إلى أن جميع الكتب ودليل المعلم سيكون لدى الطلاب قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف شوقى خلال كلمته بمؤتمر صحفى عقد اليوم بديوان عام الوزارة، أن أسبوعًا مر على بدء الدراسة وهناك أحداث كثيرة منها تكليف 27 قيادة لمتابعة العملية التعليمية وكتابة تقارير عن المنظومة، مؤكدا أنه تشرف بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى زيارة لمحافظة أسيوط.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن توزيع الكتب فى السنوات التى لم يحدث فيها تغيير وصل إلى 99%، كما تم استلام شحنة تابلت بها 100 ألف تابلت وهناك شحنة أخرى فى طريقها، كما تم توصيل المدارس الثانوى بالفايبر، مؤكدا على أن العمل يسير بشكل طبيعى وفقًا لخطة مسبقة، كما تم توقيع برتوكول تعاون مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحل مشكلة عجز المعلمين والكثافات فى الفصول.

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