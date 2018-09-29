» أهل الزوج يغتصبون "العروس" جماعيًا بعد 3 أسابيع زفاف

29 سبتمبر 2018 - 02:26 م

في جريمة مروعة ومفزعة، قام أهل الزوج بعملية اغتصاب جماعي للعروس، بعد ثلاثة أسبايع فقط من الزفاف بزعم علاجها من المرض العقلي الذي تعاني منه، والكارثة أن والدة الزوج، وأشقائه الثلاثة وزوج أخته شاركوا في عملية الاغتصاب.

وكانت الشرطة الهندية قد تلقت بلاغًا من والد العروس الضحية، يؤكد فيه تعرض ابنته للاغتصاب الجماعي، في مدينة يامنانجار التابعة لولاية هاريانا الهندية، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالاً من "المغتصبين"، زعموا فيه أن ابنته تعاني من مرض عقلي.

وقال الأب في بلاغه، انه عندما هرع إلى منزل ابنته، وجدها مخدرة وغير واعية، وفي حالة يرثي لها بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي الوحشي بعد ثلاثة أسابيع من حفل الزفاف الذي أقيم يوم 12 سبتمبر الحالي.

وبعد أن استعادت الزوجة الضحية وعيها، روت لوالدها محنتها وأكدت له أنها اكتشفت منذ اليوم الأول لزفافها، أن أهل زوجها، يمارسون طقوس الجنس الشاذة المعروفة باسم "التانترا" في منزلهم ، بمشاركة عدد كبير من أقاربهم وأصدقائهم.

وقالت الضحية، إن أهل زوجها كانوا يجبرونها علي تناول مشروب مخدر، يجعلها تفقد وعيها تماما، ولا تدري بما يدور حولها، وأكدت أنها حاولت الاستغاثة به أو بالشرطة والجيران أكثر من مرة، لكنهم كانوا يمنعونها من ذلك ويهددونها بالقتل.

وأكدت الزوجة في تحقيقات الشرطة، أنها تعرضت للاغتصاب الوحشي الجماعي ، أكثر من مرة منذ زواجها بمشاركة حماتها وشقيقتي زوجها ،الذين كانوا يقومون بحرق ملابسها بعد كل مرة تتعرض فيها للاغتصاب.

وقال متحدث باسم الشرطة ، انه تم نقل الزوجة الضحية إلي المستشفي ، لإثبات وقائع الاغتصاب والأضرار الجسدية التي لحقت بها ، فيما تم اعتقال الزوج وجميع أفراد عائلته ، بما فيهم والدته وشقيقتيه تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة.