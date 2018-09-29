«كاف» يغرم الأهلي بسبب إساءة الجماهير لـ«آل الشيخ»

29 سبتمبر 2018 - 02:41 م

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تغريم النادى الأهلى 20 ألف دولار وحرمانه من الجماهير لمدة مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط التابعة لـ"كاف" ضد النادى الأهلي، نتيجة ما بدر من جماهيره فى مباراة حورويا الغينى التى أقيمت على ملعب "السلام"، فى "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.

وأوضحت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" أن النادى الأهلى يحق له تقديم استئناف ضد العقوبة خلال 3 أيام.

ويلتقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى الثانى من أكتوبر المقبل بملعب "السلام" فى "ذهاب" نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب يوم 23 أكتوبر بملعب "8 مايو"، بولاية "سطيف" الجزائرية.





