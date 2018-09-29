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خلال دورة الانعقاد الرابع..

برلماني: مناقشة قانون سارقي الدعم على رأس القوانين

الحياة السياسية

النائب سليمان فضل
النائب سليمان فضل

أمينة عبد العال

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مجلس النواب

الدعم

نائب مطروح

قال النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن هناك الكثير من المتابعين لمجلس النواب فى مصر؛ ينتظرون إقرار حزمة من مشروعات القوانين التي تهم المواطن بشكل كبير" مؤكدًا أنه على رأس هذه القوانين مشروع قانون تغليظ عقوبة سارقي الدعم الذي تقدمت به في الفترة السابقة.

وأوضح العميري في بيان صحفي له، أنه تقدم خلال دورة الانعقاد السابقة بالعديد من القوانين على رأسها قانون محاربة سارقي الدعم، وقانون البناء على الأراضي الزراعية، ومشروع لتعديل قانون الرياضة ومشروع لتعديل قانون مجلس النواب والصفة الحزبية للنائب وغيرها من المشروعات التي تستلزم الحسم خلال دورة الانعقاد الرابع.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن قانون سارقي الدعم يواجه الجرائم التي ترتكب بسرقة مخصصات الدعم الحكومي ويحصل عليه بشكل غير قانوني وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.

وأضاف "نائب مطروح"، أن لجنة المقترحات والشكاوى أحالت في دورة الانعقاد السابقة العديد من القوانين التي تقدم بها إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإقرارها في الجلسة العامة في دورة الانعقاد الحالية.


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