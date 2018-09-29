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عن استخدام "التابلت"..

وزير التعليم: "أنا مش محتاج الشو الإعلامى"

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم،  أهمية استخدام الطلاب لـ"التابلت" قائلاً: "ليس من شأن التابلت وحدة إصلاح التعليم، موضحًا أنه مجرد آلية مساعدة لإصلاح وضع التعليم في مصر.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض تفاصيل أول أسبوع دراسة المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن القرى والمحافظات التي ليس بها خدمة إنترنت لن تكون مشكلة تحول دون استخدام الطلاب لجهاز التابلت، حيث سيكون هناك شبكة داخلية للإنترنت.

وتابع وزير التعليم قائلا: "استخدامنا للتابلت في العملية التعليمية ليس شو إعلامي إحنا مش محتاجين الشو الإعلامي، وإنما نسعي لتحسين التعليم".

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