مؤشرات على تعافي الاقتصاد المصري

29 سبتمبر 2018 - 02:55 م

ذكرت وكالة "رويترز" في نسختها الإنجليزية، أن البنك المركزي المصري ترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مفسرًا ذلك بأن "القرار يتفق مع تحقيق أهداف التضخم"، وهو ما يعتبر مؤشرًا على تعافي الاقتصاد في البلاد.

وتم الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة، يوم الخميس الماضي، عند 16.75 % ومعدل الإقراض لليلة واحدة عند 17.75% كما توقع الاقتصاديون الذين استطلعتهم "رويترز".

وأشار البنك المركزي في بيان له إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 14.2% في أغسطس من 11.4% في مايو، لكن التضخم السنوي الأساسي انخفض إلى 8.5% في يوليو قبل أن يرتفع إلى 8.8% في أغسطس.

وقال البنك المركزي: "إن التحول إلى التضخم المحلي من التطورات في اقتصاديات الأسواق الناشئة لا يزال قائمًا بسبب الاستقرار والسياسات الهيكلية التي تدعم تحسين أساسيات الاقتصاد الكلي".

وأضاف البنك: "يبقى الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير متماشياً مع تحقيق المسار المستهدف لتضخم العناوين الرئيسية الذي تم الإعلان عنه في مايو 2017، أي بنسبة 13% في الربع الأول من عام 2018 ، والأرقام الفردية بعد أن يتلاشى التأثير المؤقت لصدمات العرض المالي".