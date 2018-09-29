أول تعليق لـ"مرتضى" بعد إيقافه وتغريمه

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الرياضة

مرتضي
المستشار مرتضى منصور

متابعات- عمرو محمد

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رد رئيس نادى الزمالك، المستشار مرتضى منصور، على قرار "كاف" بإيقافه لمدة سنة مع تغريمه 40 ألف دولار، بدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة داخل القلعة البيضاء لاتخاذ قرارات الرد المناسب.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من ممارسة أي نشاط كروي وإدارى لمدة عام، وبجانب تغريمه 40 ألف دولار، بسبب تعديه اللفظي على عدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وشن رئيس الزمالك مؤخرًا هجومًا حادًا على الاتحاد الأفريقى، وهدد بتأجير مبنى الـ«كاف»، بخلاف تهديد رئيس الاتحاد الأفريقي بفضح طريقة فوزه في الانتخابات الأخيرة حسب وصف رئيس الزمالك وأنه سيتحدث مع عيسى حياتو ليخبره عن كيفية نجاح أحمد أحمد في الانتخابات وأنه يمتلك كل التسجيلات التي توضح ما حدث

كما أن هجوم رئيس القلعة البيضاء طال عمرو فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي وطالب بخضوعه لتحليل الخمور والمخدرات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يحارب الزمالك بسبب نجاحاته العربية والمحلية، ومصر كلها تعلم أنهم أهلاوية ".

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