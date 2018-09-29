حبس مديرة مكتب رئيس جهاز مدينة الشروق سنة

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القبض على هارب من 200 سنة حبس

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس مديرة مكتب رئيس جهاز مدينه الشروق سنة، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بالإضافة للتعويض المدنى للمجنى عليها، لتعديها بالضرب على موظفة بالجهاز.

وبينت التحريات أن الواقعة بدأت برفض إحدى الموظفات في الجهاز تنفيذ تعليمات المتهمة، التى وصفتها الموظفة بالمخالفة للقانون، نشبت على إثرها مشادة، وفوجئت المجنى عليها بقيام المتهمة بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها،  وهى كسر في اليد، وتم نقل المجنى عليها لمستشفى الشروق، التى حولتها إلى مستشفى الهلال.

وأحالت النيابة العامة القضية بعد استكمال التحقيقات، وتداولت القضية بالجلسات وصدر فيها الحكم بحبس المتهمة " س.أ "لمدة سنة.

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