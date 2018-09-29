تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث عنف مدينة نصر

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قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

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مدينة نصر

تاجيل محاكمة

عنف ميدنة نصر

الاعتداء على المنشآت العامة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة 30 متهما  في أحداث عنف مدينة نصر التي وقعت أحداثها فى 28 ديسمبر2013 لجلسة 15 أكتوبر المقبل للقرار السابق .

والجدير بالذكر أنه كان يحاكم بالقضية 30 متهما ولكن تم صدور قرار عفو رئاسي عن 22 متهما

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

وكانت محكمة النقض قد قضت بالغاء  أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم   وقررت إعادة محاكمتهم  من جديد أمام دائرة  أخرى،

وكانت النيابة قد احالت  المتهمين  للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت لهم عدد من التهم اهمها  ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر دون تصريح، والعمل على قلب نظام الحكم وإسقاط دستور الدولة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

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