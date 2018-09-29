» عاطل يعاشر قاصر لمدة 17 يوما.. ووالدها يبلغ باختفائها

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خطف فتاة ومعاشرتها

قرت نيابة المرج برئاسة المستشار أمر محمد عرجاوى حبس شاب لمعاشرته فتاه قاصر 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد باختفاء طفلة وغلق هاتفها المحمول، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث ظلت الفتاة مختفية 17 يوما حتى توصلت تحريات المباحث، أن الفتاة لم يتم خطفها ولكن تقيم مع شاب ارتبطت به عاطفيا وأقامت فى شقته طوال فترة غيابها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الشقة بمنطقة المرج، وتم القبض على المتهم والفتاة وإحالتهما لنيابة المرج.


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