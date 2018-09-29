أول تعليق من "العتال" على إيقاف مرتضى منصور

29 سبتمبر 2018 - 03:11 م

قال هانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الأسلوب الذى يتبعه مرتضى منصور رئيس النادى أضر بالنادى وسمعته.

وأضاف نائب رئيس الزمالك فى أول تعليق له على قرار الاتحاد الأفريقي بإيقاف "منصور" عاما وغرامة قدرها 40 ألف دولار، رئيس الزمالك يدخل فى معارك شخصية، بحثًا عن مصالحة، وخزينة النادى هى الضحية وأن قرار الكاف هو المسمار الأول فى نعش مرتضى"، وفقًا لما نشر بـ "الوطن"

وكان رئيس الزمالك شن هجوم حاد على رئيس الاتحاد الأفريقى، وهدد بتأجير مبنى الـ«كاف»، بخلاف تهديد رئيس الاتحاد الأفريقي بفضح طريقة فوزه في الانتخابات الأخيرة.