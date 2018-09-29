انتهى عصر استيراد الغاز من الخارج

29 سبتمبر 2018 - 04:00 م

قال وزير البترول طارق الملا، اليوم السبت، أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضى.

وبلغ إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا فى يوليو الماضى. والإنتاج المصرى ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر فى ديسمبر الماضى.

وقال الوزير طارق الملا متحدثا لوكالة رويترز: "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضى نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".

ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التى تسلمتها مصر هذا العام.

وتفيد تصريحات الملا، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى فى الغاز الطبيعى بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.