شاهد.. الفيديو الذي تسبب في إيقاف مرتضى منصور

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المصريون

مرتضى منصور

احمد احمد

الاتحاد الافريقى

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي  وعمرو فهمي سكرتير «الكاف».

حيث تسبب ما قاله مرتضى فى مداخلته التليفزيونية الجديدة، في إثارة غضب مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ووصل إلى المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي نسخة من الفيديو الذي يهدد فيه مرتضى، بتأجير مبنى الـ«كاف»، بخلاف تهديد رئيس الاتحاد الأفريقي بفضح طريقة فوزه في الانتخابات الأخيرة حسب وصف رئيس الزمالك وأنه سيتحدث مع عيسى حياتو ليخبره عن كيفية نجاح أحمد أحمد في الانتخابات وأنه يمتلك كل التسجيلات التي توضح ما حدث.

وشدد مرتضى على أنه إذا قرر الاتحاد الإفريقي معاقبته فلن يكون للاتحاد أي وجود في مصر ولن يجعلهم يدخلون مصر ومبنى الاتحاد الإفريقي لأنه ملك لمصر وتحدى أن يتم توقيع عقوبة عليه.

كما أن هجوم رئيس القلعة البيضاء طال عمرو فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي وطالب بخضوعه لتحليل الخمور والمخدرات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يحارب الزمالك بسبب نجاحاته العربية والمحلية، ومصر كلها تعلم أنهم أهلاوية".



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