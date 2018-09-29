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تجديد الحبس لـ13 متهمًا من المتورطين في حادث الواحات

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الإرهاب

حبس

الجنايات

تجديد

الواحات.

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 13 متهمًا من المتورطين في تنفيذ جريمة الواحات البحرية، والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهم ولآخرين المتهمين عددًا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.



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