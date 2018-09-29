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384 قتيلًا وعشرات المفقودين إثر تسونامي إندونيسيا

عرب وعالم

تسونامي
تسونامي

وكالات - خالد الشرقاوي

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زلزال

تسونامي

إندونيسيا

ارتفعت اليوم السبت، حصيلة ضحايا الزلزال وأمواج تسونامي، اللذان ضربا جزيرة "سولاويسي" الإندونيسية أمس، إلى 384 قتيلا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو نوغروهو، صباح السبت، ونقلتها عنه وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف "نوغروهو" أن مئات الأشخاص أصيبوا وأن آلاف المنازل تعرضت لأضرار أو تدمير كامل.

وذكر أن مصير عشرات إلى مئات الأشخاص ما يزال مجهولا، بعد أن ضربت أمواج تسونامي أحد شواطئ الجزيرة أثناء إقامة احتفال هناك.

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا مع الساعات الأولى لصباح اليوم، قد بلغت 48 قتيلا و365 مصابا.

وأمس الجمعة، اجتاحت أمواج تسونامي البالغ ارتفاعها 3 أمتار، مدينتي بالو ودونجالا، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات، وقعت على بعد 27 كم من منطقة دونجالا، وعلى عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

وأواخر يوليو ومطلع أغسطس الماضيين، ضربت ثلاثة زلازل بقوة 6.3، و6.9، و7 درجات جزيرة لومبوك بإندونيسيا، مخلفة 563 قتيلًا، وتضرر منها 450 ألف شخص.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار" وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.


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