» بالفيديو.. وست هام يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية

29 سبتمبر 2018 - 04:24 م

فاز فريق وست هام على ضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تقدم وست هام عن طريق فيليبى أندرسون فى الدقيقة 5 وأضاف يارمولينكو الثانى فى الدقيقة 43، لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الملعب بهدفين دون رد، وفى الشوط الثانى قلص البديل ماركوس راشفورد الفارق لمانشستر يونايتد فى الدقيقة 71، قبل أن يسجل أرناوتوفيتش الهدف الثالث لوست هام فى الدقيقة 74 وينهى المباراة.

ويعيش فريق مانشستر يونايتد أجواء متوترة فى ظل تصاعد الخلاف بين المدرب جوزيه مورينيو والإدارة والجماهير، بالإضافة إلى لاعب الوسط بول بوجبا الذى أخبر إدارة النادي برغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبتلك النتيجة يتراجع فريق مانشستر يونايتد للمركز الثامن بعد توقف رصيده عند 10 نقاط، مبتعدا عن ليفربول صاحب الصدارة بفارق ثمانى نقاط، بينما ارتقى وست هام للمركز الـ12 برصيد 7 نقاط.



