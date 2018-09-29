» وفاة صحفية وإصابة اثنين آخرين في حادث بالسويس

29 سبتمبر 2018 - 04:32 م

أفادت مصادر أمنية وطبية، بوفاة الزميلة الصحفية هند موسى، رئيس قسم الفن بموقع وجريدة التحرير، وإصابة اثنين آخرين بينهما الزميلة منى الموجي الصحفية بموقع مصراوي، في حادث تصادم بطريق السخنة السويس.

واصطدمت سيارة "نقل" بسيارتين، ملاكي، وانتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع الحادث بالقرب من الكيلو 65.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، فيما نُقل المصابان لتلقي العلاج اللازم، وحالتهما مستقرة.